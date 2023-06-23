Сестра Роналду рассказала, почему игрок решил никогда не пить алкоголь

Катя Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, высказалась о решении футболиста никогда не употреблять алкоголь.

«Он твёрдо решил, что не будет чьей-то тенью, что не будет похож на отца, который пристрастился к алкоголю. Поэтому Криштиану никогда не пил ни капли спиртного», — написала Авейру в социальных сетях.

В прошедшем сезоне 38-летний португалец забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. Контракт нападающего с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сестра Роналду рассказала, что мать планировала аборт, будучи беременной игроком.