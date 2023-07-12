Sky Sport: Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Болонье»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Болонью».

По информации Sky Sport, «Болонья» заинтересована в приобретении игрока. При этом сам Миранчук также намерен сменить клубную прописку. На него продолжает претендовать «Торино».

В сезоне-2022/23 российский футболист провёл 31 матч в Серии А, где забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам. Он выступал за туринский клуб на правах аренды.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Алексея Миранчука, высказался о будущем своего клиента.