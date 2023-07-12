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Месси — о завершении карьеры: этот момент не так уж и далеко

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры.
Месси — о завершении карьеры: этот момент не так уж и далеко
  • globallookpress.com
  • © Wang Lili/XinHua

«Если логически мыслить, то в силу моего возраста завершение карьеры не так уж и далеко. Не могу сказать, когда точно настанет этот момент. Я просто живу и наслаждаюсь моментом. Думаю, это случится тогда, когда должно», — сказал Месси в интервью TV Publica.

Игрок в июне покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. В течение месяца он присоединится к «Интер Майами».

В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Также Месси стал чемпионом мира со своей национальной командой.

Ранее Месси объяснил своё решение подписать контракт с «Интер Майами».

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