Нето: «Зенит» готов отдать Вендела в аренду без права выкупа

Будущее полузащитника «Зенита» Вендела всё ещё остаётся неизвестным.

По информации журналиста Хулио Мигеля Нето, клуб готов отпустить игрока в аренду без права выкупа.

30 июня стало известно, что «Зенит» позволил футболисту искать себе новую команду. Отмечалось, что клуб хочет выручить с его продажи не менее €12 млн.

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Алексей Игонин призвал «Зенит» продать Вендела.