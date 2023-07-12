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Малком: благодаря моему паспорту «Зенит» может взять ещё одного бразильца

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Нападающий «Зенита» Малком рассказал о решении получить российский паспорт.
Малком: благодаря моему паспорту «Зенит» может взять ещё одного бразильца
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Президент клуба объяснил, что все меня любят в России. Я согласился из чувства благодарности. Я просто получил документ, который даёт возможность не занимать место легионера. Благодаря этому клуб сможет пригласить ещё одного бразильца», — цитирует Малкома Onze Mondial.

При этом игрок отметил, что сборная Бразилии остаётся его целью. По его словам, получение гражданства не относится к выступлению за команду России.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Форвард в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Малком заявил, что он счастлив в «Зените».

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