Малком: благодаря моему паспорту «Зенит» может взять ещё одного бразильца

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о решении получить российский паспорт.

«Президент клуба объяснил, что все меня любят в России. Я согласился из чувства благодарности. Я просто получил документ, который даёт возможность не занимать место легионера. Благодаря этому клуб сможет пригласить ещё одного бразильца», — цитирует Малкома Onze Mondial.

При этом игрок отметил, что сборная Бразилии остаётся его целью. По его словам, получение гражданства не относится к выступлению за команду России.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Форвард в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Малком заявил, что он счастлив в «Зените».