Малком заявил, что он счастлив в «Зените»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал об атмосфере в санкт-петербургском клубе.

«Как я себя тут чувствую? Очень хорошо, я счастлив и чувствую себя здесь очень комфортно. Это отличная команда, «семейный» клуб, как «Барселона», где много бразильцев», — цитирует Малкома Onze Mondial.

Форвард в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Малком заявил, что не жалеет об уходе из «Барселоны».