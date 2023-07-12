Малком заявил, что не жалеет об уходе из «Барселоны»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал об уходе из «Барселоны».

«Иногда я задаюсь вопросом, почему я ушёл, но я ни о чём не жалею. Я был молод, мне нужно было играть. Поэтому я и решил уйти. Это был большой опыт, год, я многому научился», — цитирует Малкома Onze Mondial.

Форвард в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Малком близок к переходу в Саудовскую Аравию.