Гурцкая: Малком близок к переходу в Саудовскую Аравию

Нападающий петербургского «Зенита» Малком может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил футбольный менеджер Тимур Гурцкая YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Отмечается, что Малком получит €10—12 млн заработной платы, а саудовский клуб выплатит «Зениту» €50 млн.

Форвард в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал Малкома лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).