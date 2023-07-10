Гурцкая: Малком близок к переходу в Саудовскую Аравию
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Об этом сообщил футбольный менеджер Тимур Гурцкая YouTube-каналу «Это футбол, брат!».
Отмечается, что Малком получит €10—12 млн заработной платы, а саудовский клуб выплатит «Зениту» €50 млн.
Форвард в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал Малкома лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).