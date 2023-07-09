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Мостовой назвал Малкома лучшим форвардом РПЛ

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал нападающего петербургского «Зенита» Малкома лучшим игроком в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Думаю, Малком — лучший нападающий РПЛ, исходя из того количества голов, которые он забил. Равных ему нет. Он может играть на нескольких позициях, это его плюс. Да, он не является чистым девятым номером, но его цифры говорят сами за себя», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

13 мая бразилец впервые стал отцом. Он досрочно завершил сезон в РПЛ, чтобы отправиться к сыну в Бразилию.

Форвард в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Малком вышел на матч Кубка PARI Премьер с «Црвена звезда» с новорождённым сыном на руках.

 

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