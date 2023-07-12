Малком: в России очень высокий уровень футбола
«Уровень очень высокий. Что насчёт инфраструктуры? Это высший европейский уровень. Я играл за «Барсу» и увидел здесь такие условия, которых никогда не видел», — цитирует Малкома Onze Mondial.
Форвард в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее Малком заявил, что не жалеет об уходе из «Барселоны».