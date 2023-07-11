Рублёв — о матче с Джоковичем: это первый четвертьфинал, за который я собой горжусь

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём поражении в 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании.

«Первый четвертьфинал, за который я собой горжусь. Но, конечно, я хотел победить и старался сделать всё для этого», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.

Россиянин уступил Джоковичу со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут.

В следующем раунде Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что Андрееву оштрафовали на $8 тыс. за неспортивное поведение на Уимблдоне.