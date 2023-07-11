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Андрееву оштрафовали на $8 тыс. за неспортивное поведение на Уимблдоне

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Организаторы Уимблдона приняли решение оштрафовать российскую теннисистку Мирру Андрееву на $8 тыс. за неспортивное поведение.
Андрееву оштрафовали на $8 тыс. за неспортивное поведение на Уимблдоне
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает в социальных сетях журналист Джеймс Грей.

Андреева не смогла пройти в 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании. Россиянка проиграла американке Мэдисон Киз со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

После финального розыгрыша россиянка пожала руку Киз, но прошла мимо судейской вышки. Во время матча судья снял одно очко Андреевой из-за того, что та выкинула ракетку.

Ранее Андреева призналась, что не ожидала дойти до четвёртого круга на Уимблдоне.

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