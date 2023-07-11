Лапорта: мы не разговаривали c Месси после его перехода в МЛС

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что не общался с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси после его перехода в «Интер Майами».

«У нас сейчас хорошие отношения с Месси, но мы не разговаривали после его перехода в «Интер Майами». Мы желаем ему всего наилучшего в МЛС. Пусть знает, что «Барселона» всегда будет его домом», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Месси в июне покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. В июле игрок присоединится к «Интер Майами».

В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Также Месси стал чемпионом мира со своей национальной командой. 1 июля Месси подписал контракт с клубом «Интер Майами».

Ранее в США выпустили пиво в честь Месси.