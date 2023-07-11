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Месси — о переходе в «Интер Майами»: продолжу показывать высочайший уровень футбола

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, почему принял решение перейти в новый клуб.
Месси — о переходе в «Интер Майами»: продолжу показывать высочайший уровень футбола
  • Gettyimages.ru

«Мой менталитет и мой настрой не изменятся, и я буду стараться, где бы я ни был, давать свой максимум как для себя, так и для своей команды. Я продолжу показывать высочайший уровень футбола здесь. Мы готовы к переменам и хотим поскорее встретиться с новыми испытаниями», — приводит слова Месси ESPN.

Месси в июне покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. В июле игрок присоединится к «Интер Майами».

В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Также Месси стал чемпионом мира со своей национальной командой. 1 июля Месси подписал контракт с клубом «Интер Майами».

Ранее в США выпустили пиво в честь Месси.

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