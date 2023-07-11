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Тарасова пожелала здоровья Щербаковой

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала скорейшего выздоровления олимпийской чемпионке Анне Щербаковой.
Тарасова пожелала здоровья Щербаковой
  • РИА Новости

«Желаю Аньке выздоровления. Где она зацепила эту болезнь? Все сейчас болеют, к сожалению», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

По информации Sport24, у фигуристки был обнаружен мононуклеоз — острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, размеров печени и селезёнки.

Напомним, Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый сезон из-за перенесённой в августе 2022 года операции.

Ранее сообщалось, что Щербакова выздоравливает после мононуклеоза.

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