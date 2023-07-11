Тарасова пожелала здоровья Щербаковой
- РИА Новости
«Желаю Аньке выздоровления. Где она зацепила эту болезнь? Все сейчас болеют, к сожалению», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
По информации Sport24, у фигуристки был обнаружен мононуклеоз — острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, размеров печени и селезёнки.
Напомним, Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый сезон из-за перенесённой в августе 2022 года операции.
Ранее сообщалось, что Щербакова выздоравливает после мононуклеоза.