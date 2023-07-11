Тошич: «Зенит» — самая сильная команда России

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказал мнение, что «Зенит» является самой сильной командой России.

«Надо признать, что «Зенит» — самая сильная команда в России. Удивлюсь, если чемпионом станет другая команда. Но как болельщик ЦСКА я, конечно, надеюсь, что в этом году армейцы будут бороться за золотые медали», — цитирует Тошича «РБ Спорт».

«Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Также подопечные Владимира Федотова одержали победу в Кубке России, одолев «Краснодар» в серии пенальти.

Ранее Каррера назвал причины гегемонии «Зенита» в РПЛ.