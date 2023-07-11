Каррера назвал причины гегемонии «Зенита» в РПЛ
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«Зенит» хорошо организован и не имеет проблем с инвестициями, поэтому на протяжении многих лет им удаётся создавать сильную команду. Опередить и победить их будет действительно непросто», — цитирует Карреру «РБ Спорт».
«Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.
Ранее сообщалось, что «Ленинград» сыграет на открытии Суперкубка России ЦСКА — «Зенит».