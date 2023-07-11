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Каррера назвал причины гегемонии «Зенита» в РПЛ

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал своё мнение о выступлении «Зенита».
Каррера назвал причины гегемонии «Зенита» в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Зенит» хорошо организован и не имеет проблем с инвестициями, поэтому на протяжении многих лет им удаётся создавать сильную команду. Опередить и победить их будет действительно непросто», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

«Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Ранее сообщалось, что «Ленинград» сыграет на открытии Суперкубка России ЦСКА — «Зенит».

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