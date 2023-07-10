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«Ленинград» сыграет на открытии Суперкубка России ЦСКА — «Зенит»

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание развлекательной программы матча за Суперкубок страны между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» в Казани.
«Ленинград» сыграет на открытии Суперкубка России ЦСКА — «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

Музыкальная группа «Ленинград» сыграет на открытии Суперкубка России по футболу, сообщает пресс-служба РФС.

Уточняется, что коллектив Сергея Шнурова в ходе театрализованного шоу церемонии открытия исполнит песню WWW. Также болельщиков ждёт большая развлекательная программа.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо получил травму в начале товарищеского матча с «Фенербахче».








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