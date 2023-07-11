В «Спартаке» намекнули на трансфер нападающего Бонгонда
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Столичный клуб опубликовал видео в своём Telegram-канале.
По информации СМИ, москвичи заплатят за Бонгонда около €10 млн.
В прошедшем сезоне Бонгонда забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 32 матчах за «Кадис» во всех турнирах. Контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что организация не запрещала нападающему «Спартака» Квинси Промесу участвовать в соревнованиях.