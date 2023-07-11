В «Спартаке» намекнули на трансфер нападающего Бонгонда

В столичном «Спартаке» выложили видео с намёком на трансфер нападающего Тео Бонгонда.

Столичный клуб опубликовал видео в своём Telegram-канале.

По информации СМИ, москвичи заплатят за Бонгонда около €10 млн.

В прошедшем сезоне Бонгонда забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 32 матчах за «Кадис» во всех турнирах. Контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что организация не запрещала нападающему «Спартака» Квинси Промесу участвовать в соревнованиях.