В CAS сообщили, что не запрещали Промесу участвовать в соревнованиях
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«У CAS нет дела Квинси Промеса», — приводит слова пресс-службы CAS РИА Новости.
На странице нидерландца на портале Transfermarkt обозначено, что форвард «отстранён спортивным судом от участия во всех турнирах» с 19 июня 2023 года.
Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.
Ранее в «Спартаке» опровергли информацию об отстранении Промеса от участия во всех соревнованиях.