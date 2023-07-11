В CAS сообщили, что не запрещали Промесу участвовать в соревнованиях

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что организация не запрещала нападающему «Спартака» Квинси Промесу участвовать в соревнованиях.

«У CAS нет дела Квинси Промеса», — приводит слова пресс-службы CAS РИА Новости.

На странице нидерландца на портале Transfermarkt обозначено, что форвард «отстранён спортивным судом от участия во всех турнирах» с 19 июня 2023 года.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию об отстранении Промеса от участия во всех соревнованиях.