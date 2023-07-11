Чен — об апелляции Семени: Кастер нужно понижать уровень тестостерона, это справедливо

Чемпионка мира по лёгкой атлетике Иоланда Чен прокомментировала решение ЕСПЧ поддержать апелляцию двукратной олимпийской чемпионки в беге на 800 м Кастер Семени по делу о снижении уровня тестостерона.

«Кастер давно пора остановиться и успокоиться. Ей давно уже следовало бы закончить спортивную карьеру и не создавать вокруг себя шум. Судилась она с World Athletics совершенно зря. Но на Западе в последние годы такая тенденция, что таких людей жалеют и стараются во всём им потакать. И мне кажется, в сущности, к спорту эта история не имеет отношения.

А решение, согласно которому Семени нужно понижать уровень тестостерона, справедливое. Потому что все легкоатлеты должны быть в равных условиях. А иначе теряется весь смысл соревнований. С повышенным уровнем тестостерона женщины показывают более высокие результаты. Это же можно приравнять к допингу и отстранять. И совершенно неважно, далось ей это от природы либо же она прибегла к искусственному повышению этого гормона. Ведь есть законы соревнований. В них чётко сказано, что женщины с повышенным уровнем тестостерона не могут принимать участие. И это нужно соблюдать вне зависимости от того, как этот уровень у тебя поднялся. Если у Семени есть какие-то отклонения, то пусть она занимается другим делом.

И в этом нет никаких нарушений прав человека. С таким же успехом все спортсменки, обладающие допустимым уровнем тестостерона в организме, могут обратиться в ЕСПЧ с просьбой отстранить Кастер от соревнований. Потому что Семени заведомо выигрывает все забеги. Это недопустимо», — заявила Чен RT.

Ранее World Athletics выразила несогласие с решением ЕСПЧ по делу Семени об уровне тестостерона.