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Свитолина оценила победу над Свёнтек в четвертьфинале Уимблдона

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Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о выходе в 1/2 финала Открытого чемпионата Великобритании.
Свитолина оценила победу над Свёнтек в четвертьфинале Уимблдона
  • Gettyimages.ru

«В начале турнира, если бы кто-то сказал мне, что я буду в полуфинале и обыграю первую ракетку мира, я бы назвала такого человека сумасшедшим», — сказала Свитолина на корте после матча.

Свитолина обыграла первую ракетку мира согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA) Игу Свёнтек из Польши со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

За выход в финал Уимблдона Свитолина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Ранее сообщалось, что зрителей Уимблдона не будут предупреждать об отсутствии послематчевых рукопожатий.

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