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Зрителей Уимблдона не будут предупреждать об отсутствии послематчевых рукопожатий

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Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон не видит необходимости в предупреждении зрителей Уимблдона об отсутствии послематчевых рукопожатий украинцев с россиянами и белорусами.
Зрителей Уимблдона не будут предупреждать об отсутствии послематчевых рукопожатий
  • Gettyimages.ru

«Мы не будем делать подобных объявлений. В теннисе реакция игрока в конце матча является его личным решением. Мы не собираемся навязывать им что-либо», — цитирует Болтона BBC.

Белоруска Виктория Азаренко в матче четвёртого круга Уимблдона проиграла Элине Свитолиной из Украины со счётом 6:2, 4:6, 6:7 (9:11). Теннисистки после игры не стали пожимать друг другу руки.

По информации СМИ, правительство Украины запретило своим спортсменам общаться с россиянами и белорусами.

Ранее Даниил Медведев выразил поддержку Виктории Азаренко, которая заявила, что с пониманием относится к решению украинских теннисистов не пожимать руки спортсменам из России и Белоруссии.

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