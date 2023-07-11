Петржела заявил, что не пошёл бы тренировать «Спартак»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не пошёл бы тренировать столичный «Спартак».

«Я никогда не пошёл бы работать в «Спартак», это невозможно! У этого клуба ноль шансов, чтобы я принял их предложение по работе. Ни за какие деньги!» — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Специалист возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством сине-бело-голубые завоевали Кубок Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2003 году.

Ранее Петржела заявил, что Иржи Ярошик сможет помочь «Оренбургу» успешно выступить в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.