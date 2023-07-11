Мостовой: не вижу логики в переходе Найнгголана в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе экс-полузащитника «Интера» Раджи Найнгголана в стан красно-белых.

«Я почему-то думал, что он последние сезоны играл в Бельгии, а не в Италии. Думаю, его не стоит брать. Было бы ему 30 лет, куда ни шло. Если он приедет, то он точно будет нормально играть, если не будет травм. Просто не вижу логики в его переходе», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.ру».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», услуги бельгийца уже были предложены «Спартаку».

В прошедшем сезоне Найнгголан забил один мяч и отдал две результативные передачи в десяти матчах за СПАЛ. На данный момент футболист находится без клуба.

Ранее Мостовой высказался о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».