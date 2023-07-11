Узнать больше

«Урал» объявил о назначении обвиненного в расизме тренера Воронкова

Короткая ссылка
«Урал» объявил о назначении главным тренером команды Андрея Воронкова.
«Урал» объявил о назначении обвиненного в расизме тренера Воронкова
  • Gettyimages.ru

Контракт со специалистом рассчитан на один сезон, сообщается на официальном сайте клуба.

В мае 2022 года бывший тренер калининградского «Локомотива» получил двухлетнюю дисквалификацию за расистские высказывания в адрес экс-волейболистки «Уралочки-НТМК» Айламы Сесе Монтальво.

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко в начале мая сообщил, что ВФВ решила смягчить наказание, сделав второй год дисквалификации условным.

Ранее президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал продление отстранения от международных турниров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить