«Урал» объявил о назначении обвиненного в расизме тренера Воронкова

«Урал» объявил о назначении главным тренером команды Андрея Воронкова.

Контракт со специалистом рассчитан на один сезон, сообщается на официальном сайте клуба.

В мае 2022 года бывший тренер калининградского «Локомотива» получил двухлетнюю дисквалификацию за расистские высказывания в адрес экс-волейболистки «Уралочки-НТМК» Айламы Сесе Монтальво.

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко в начале мая сообщил, что ВФВ решила смягчить наказание, сделав второй год дисквалификации условным.

Ранее президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал продление отстранения от международных турниров.