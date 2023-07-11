Канчельскис: я буду президентом и гендиректором «Тобола»
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«Я буду президентом и генеральным директором клуба. До конца сезона буду работать здесь. Параллельно агенты будут искать варианты с работой в тренерской сфере», — цитирует Канчельскиса Sport24.
Последним клубом Канчельскиса был узбекский «Навбахор», который он покинул в октябре 2020 года.
Ранее Канчельскис заявил, что не считает правильным трансфер парагвайского хавбека Хесуса Медины из московского ЦСКА в столичный «Спартак».