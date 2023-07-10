Канчельскис — о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: нынче всё упирается в деньги

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не считает правильным трансфер парагвайского хавбека Хесуса Медины из московского ЦСКА в столичный «Спартак».

«Сейчас другое время, другие понятия, другие ценности. К тому же иностранцы относятся к этому проще. В наше время подобный переход был невозможен. Сейчас всё упирается в деньги. Не знаю, как это воспримут болельщики, но думаю, что будет негатив», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

При этом экс-футболист сборной России дал понять, что не уверен в правильности перехода Медины.

«Посмотрим, поможет ли он «Спартаку». Бывали же случаи, когда приходили хорошие игроки, но не помогали клубу», — добавил Канчельскис.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. По информации СМИ, парагвайский игрок перешёл в «Спартак» из ЦСКА за €7 млн. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за армейский клуб с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее болельщики ЦСКА назвали Медину иудой из-за перехода в «Спартак».











