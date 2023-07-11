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Бразильский футболист ЦСКА Роша признался, что его семья влюбилась в Москву

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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своей жизни в Москве.
Бразильский футболист ЦСКА Роша признался, что его семья влюбилась в Москву
  • Gettyimages.ru

«Без сомнений это очень красивый и спокойный город. В конце прошлого года я привёз сюда свою семью, и все буквально влюбились в него. Родственники признались, что хотят возвращаться сюда снова и снова. Мы с супругой тоже влюбились в Москву. Тут очень комфортно жить», — заявил Роша в интервью RT.

Также защитник ответил, какие блюда русской кухни ему нравятся больше всего.

«Водку точно пока не пробовал. Могу позволить себе немного пива, но и то исключительно в отпуске. Борщ тоже не ел. Я всё-таки склоняюсь к более традиционной для Бразилии кухне: рис, цыплёнок и так далее. Хотя такие рестораны в столице пока не нашёл», — сказал он.

Ранее Роша заявил, что не знает, как шли переговоры ЦСКА о возращении бывшего защитника команды Марио Фернандеса.

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