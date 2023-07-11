Роша заявил, что не знает, как шли переговоры ЦСКА о возращении Фернандеса

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал информацию о возможном переходе экс-защитника команды Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Обменивались с Марио сообщениями на уровне: «Привет! Какие у тебя новости?». Могу лишь сказать, что все мечтают выступать за ЦСКА. Но не знаю, о чём он общался с руководством и как шли переговоры», — заявил Роша в интервью RT.

Также защитник высказался об обвинениях в предательстве со стороны болельщиков красно-синих в адрес Фернандеса.

«Давайте данный вопрос адресуем Марио, его агенту и клубу. Мне некорректно отвечать», — сказал он.

Ранее Роша заявил, что готов изучить предложение о получении гражданства России.