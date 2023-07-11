Роша заявил, что не знает, как шли переговоры ЦСКА о возращении Фернандеса
- РИА Новости
«Обменивались с Марио сообщениями на уровне: «Привет! Какие у тебя новости?». Могу лишь сказать, что все мечтают выступать за ЦСКА. Но не знаю, о чём он общался с руководством и как шли переговоры», — заявил Роша в интервью RT.
Также защитник высказался об обвинениях в предательстве со стороны болельщиков красно-синих в адрес Фернандеса.
«Давайте данный вопрос адресуем Марио, его агенту и клубу. Мне некорректно отвечать», — сказал он.
Ранее Роша заявил, что готов изучить предложение о получении гражданства России.