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Агент Медины: Хесус счастлив стать частью «Спартака»

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Футбольный агент Агусти Параха высказался о реакции общественности на переход своего клиента, парагвайского полузащитника Хесуса Медины, из московского ЦСКА в столичный «Спартак».
Агент Медины: Хесус счастлив стать частью «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Медина — профессиональный футболист. Единственное, что я могу сказать, это то, что Хесус очень счастлив стать частью «Спартака», — цитирует Параха Sport24

Агент также отметил, что спортсмен действительно благодарен ЦСКА, который был его первым клубом в России, однако пришло время двигаться дальше.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об ошибках, совершённых в прошедшем сезоне.

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