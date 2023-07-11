L'Équipe: ПСЖ обнаружил проблемы с восстановлением Неймара после травмы
По информации L'Équipe, тесты выявили «некоторые сомнения в его способности в скором времени возобновить тренировки».
10 марта Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Он получил тяжёлую травму в матче с «Лиллем». Полное восстановление бразильца займёт около четырёх месяцев.
В прошедшем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не вернула Неймара из-за проблем футболиста с другими игроками.