MD: «Барселона» не вернула Неймара из-за проблем футболиста с другими игроками
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По информации Mundo Deportivo, возвращение игрока будет экономически нецелесообразным, а также может повлечь за собой проблемы в раздевалке.
В прошедшем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Неймар готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Барселону».