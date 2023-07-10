Мишин: работа с Колядой — одна из самых интригующих страниц в моей карьере

Тренер российского фигуриста Михаила Коляды Алексей Мишин прокомментировал решение спортсмена приостановить спортивную карьеру.

«Работа с Мишей — одна из самых интересных и интригующих страниц в моей тренерской карьере. Говорю честно, не кривляясь. Никогда ещё я столько не думал, не придумывал, не искал ходы и решения. Я очень благодарен судьбе за эту возможность, за такого ученика», — цитирует Мишина РИА Новости.

10 июля стало известно, что Коляда приостановил спортивную карьеру.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).

Ранее Вайцеховская оценила решение Коляды приостановить спортивную карьеру.