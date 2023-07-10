Мишин: работа с Колядой — одна из самых интригующих страниц в моей карьере
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«Работа с Мишей — одна из самых интересных и интригующих страниц в моей тренерской карьере. Говорю честно, не кривляясь. Никогда ещё я столько не думал, не придумывал, не искал ходы и решения. Я очень благодарен судьбе за эту возможность, за такого ученика», — цитирует Мишина РИА Новости.
10 июля стало известно, что Коляда приостановил спортивную карьеру.
Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).
Ранее Вайцеховская оценила решение Коляды приостановить спортивную карьеру.