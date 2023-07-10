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Ди Канио — о Мбаппе: мальчик ведёт себя непристойно, но ПСЖ виноват сам

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Бывший итальянский футболист Паоло Ди Канио прокомментировал ситуацию вокруг нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Ди Канио — о Мбаппе: мальчик ведёт себя непристойно, но ПСЖ виноват сам
  • Gettyimages.ru
  • © Ian MacNicol

«ПСЖ сам вогнал себя в эту ситуацию, избаловав Мбаппе. Клуб уже попался на эту удочку в прошлом году, а теперь Мбаппе продолжает получать большие деньги. Конечно, можно говорить об ошибках ПСЖ, но этот мальчик ведёт себя непристойно, неприлично», — приводит слова Ди Канио Sky Sports Italia.

По информации СМИ, мадридский «Реал», в который может перейти игрок, не имеет контактов ни с руководством ПСЖ, ни с 24-летним французом.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее экс-спортивный директор ПСЖ Леонардо выступил за уход Мбаппе из команды.

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