Ди Канио — о Мбаппе: мальчик ведёт себя непристойно, но ПСЖ виноват сам

Бывший итальянский футболист Паоло Ди Канио прокомментировал ситуацию вокруг нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

«ПСЖ сам вогнал себя в эту ситуацию, избаловав Мбаппе. Клуб уже попался на эту удочку в прошлом году, а теперь Мбаппе продолжает получать большие деньги. Конечно, можно говорить об ошибках ПСЖ, но этот мальчик ведёт себя непристойно, неприлично», — приводит слова Ди Канио Sky Sports Italia.

По информации СМИ, мадридский «Реал», в который может перейти игрок, не имеет контактов ни с руководством ПСЖ, ни с 24-летним французом.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее экс-спортивный директор ПСЖ Леонардо выступил за уход Мбаппе из команды.