Экс-спортивный директор ПСЖ Леонардо выступил за уход Мбаппе из команды

Бывший спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал возможный уход нападающего Килиана Мбаппе из клуба.

«ПСЖ существовал до Мбаппе и будет существовать после. Он провёл в Париже шесть лет, и за эти шесть сезонов пять разных клубов выиграли Лигу чемпионов. Это говорит о том, что можно выиграть трофей и без него», — цитирует Леонардо L'Equipe.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» могут покинуть два футболиста в летнее трансферное окно ради покупки Мбаппе.