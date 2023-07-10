Espreso: «Краснодар» хочет подписать защитника «Црвена звезда» Эраковича

«Краснодар» заинтересован в защитнике «Црвена звезда» Страхине Эраковиче.

Главный тренер «быков» Владимир Ивич хочет поработать с 22-летним сербом, сообщает Espreso.

Отмечается, что специалист из «Црвена звезда» Барак Бахар готов предоставлять игроку много игрового времени и рассчитывает на него в новом сезоне чемпионата Сербии.

В сезоне-2022/23 футболист провёл 47 матчей за «Црвена звезда» и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в €9 млн.

Ранее защитник сербского клуба «Црвена звезда» Милан Родич поделился воспоминаниями от выступления в России.