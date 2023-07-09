Защитник «Црвена звезда» Родич заявил, что готов вернуться в Россию

Защитник сербского клуба «Црвена звезда» Милан Родич поделился воспоминаниями от выступления в России.

«Я провёл здесь пять лет. Чем привлекает ваша страна? Народом. Очень тёплые отношения. У нас схожий менталитет, и я рад сюда вернуться. Очень хорошо, что турнир проходит именно тут.

Хотел бы вернуться в Россию после истечения контракта с «Црвена звезда»? У меня ещё два года соглашения, а после мне уже будет 34 года…

Для защитника хороший возраст (смеётся). Честно, не думал об этом, но если предложение поступит, то вернусь в Россию», — заявил Родич RT.

Ранее сообщалось, что «Црвена звезда» разгромила азербайджанский «Нефтчи» в матче Кубка PARI Премьер в Санкт-Петербурге.