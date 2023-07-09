Бердыев: хотелось бы видеть махачкалинское «Динамо» в РПЛ

Новый главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев прокомментировал своё назначение.

«Понравились идеи стратегического направления клуба и республики в целом. Это очень важный и серьёзный проект. Хотелось бы, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ. Задача трудная, но ничего страшного», — цитирует Бердыева пресс-служба клуба.

Детали соглашения специалиста с клубом не разглашаются. Последним клубом Бердыева был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года. В сезоне-2022/23 «Динамо» финишировало на восьмом месте в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился поставленными целями на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги.