Личка заявил, что цель «Динамо» на предстоящий сезон — играть в первой четвёрке РПЛ
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«Цель наивысшая — играть в первой четвёрке», — цитирует Личку РИА Новости.
Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В сезоне-2022/23 «Оренбург» под его руководством занял седьмое место в РПЛ.
9 июля бело-голубые победили ЦСКА во втором матче Братского кубка. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 6:3 в пользу подопечных Лички. По сумме двух игр «Динамо» победило ЦСКА и стало обладателем Братского кубка. Первая игра завершилась со счётом 5:0.
Ранее нападающий московского «Динамо» Денис Макаров поделился впечатлениями от работы под руководством Лички.