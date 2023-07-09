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Личка заявил, что цель «Динамо» на предстоящий сезон — играть в первой четвёрке РПЛ

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился поставленными целями на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Личка заявил, что цель «Динамо» на предстоящий сезон — играть в первой четвёрке РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Цель наивысшая — играть в первой четвёрке», — цитирует Личку РИА Новости.

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В сезоне-2022/23 «Оренбург» под его руководством занял седьмое место в РПЛ.

9 июля бело-голубые победили ЦСКА во втором матче Братского кубка. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 6:3 в пользу подопечных Лички. По сумме двух игр «Динамо» победило ЦСКА и стало обладателем Братского кубка. Первая игра завершилась со счётом 5:0.

Ранее нападающий московского «Динамо» Денис Макаров поделился впечатлениями от работы под руководством Лички.

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