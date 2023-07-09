Нападающий «Динамо» Макаров: я не сравниваю Личку со Шварцем

Нападающий московского «Динамо» Денис Макаров поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

«Сезон покажет, все довольны, идёт хорошая работа. Всё отлично. Я не сравниваю его со Шварцем, зачем? Это было в прошлом, сейчас настоящее и будущее. Его главные качества покажет предстоящий сезон», — цитирует Макарова «Матч ТВ».

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В сезоне-2022/23 «Оренбург» под его руководством занял седьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В сезоне-2022/23 25-летний полузащитник провёл за бело-голубых 33 матча, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4,5 млн. Его контракт со столичным клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Личка признался, что условия работы в московском клубе выше, чем в «Оренбурге».