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ТАСС: фигуристка Алёна Жилина будет тренироваться с Рудем в парном катании

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Стало известно, с кем будет тренироваться в парном катании фигуристка Алёна Жилина.
ТАСС: фигуристка Алёна Жилина будет тренироваться с Рудем в парном катании
  • Gettyimages.ru

«Жилина встала в пару, её партнёром является Андрей Рудь. Пробуют, скатываются», — цитирует источника ТАСС. 

9 июля стало известно, что спортсменка перешла из одиночного в парное катание.

13-летняя Алёна перед сезоном-2020/2021 перешла из группы тренера Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» вместе со старшей сестрой, 15-летней Вероникой. 

17-летний Рудь танцевал в паре с Евой Хмельковой. В сезоне-2022/23 спортсмены заняли шестое место на Кубке Москвы.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала одну из причин ухода из группы Этери Тутберидзе.

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