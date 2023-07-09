ТАСС: фигуристка Алёна Жилина будет тренироваться с Рудем в парном катании

Стало известно, с кем будет тренироваться в парном катании фигуристка Алёна Жилина.

«Жилина встала в пару, её партнёром является Андрей Рудь. Пробуют, скатываются», — цитирует источника ТАСС.

9 июля стало известно, что спортсменка перешла из одиночного в парное катание.

13-летняя Алёна перед сезоном-2020/2021 перешла из группы тренера Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» вместе со старшей сестрой, 15-летней Вероникой.

17-летний Рудь танцевал в паре с Евой Хмельковой. В сезоне-2022/23 спортсмены заняли шестое место на Кубке Москвы.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала одну из причин ухода из группы Этери Тутберидзе.