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Медведева заявила, что жалость к ней стала одной из причин ухода от Тутберидзе

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала одну из причин ухода из группы Этери Тутберидзе.

«Находиться в той обстановке было очень трудно. Я постоянно слышала: «Как жаль, как жаль, если бы было две золотые медали, мы бы их дали обеим». Понятно, что это не единственная причина, но это то, что повлияло на моё решение», — приводит слова Медведевой РИА Новости.

Медведева перешла из группы Тутберидзе в команду Брайана Орсера после Олимпийских игр в Пхёнчхане, где завоевала две серебряные медали.

Ранее Медведева поделилась впечатлениями от съёмок в документальном фильме.

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