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Карпов заявил, что переход Алексеенко в Австрию может быть потерей для российских шахмат

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Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов высказался о смене спортивного гражданства российским гроссмейстером Кириллом Алексеенко.
Карпов заявил, что переход Алексеенко в Австрию может быть потерей для российских шахмат
  • РИА Новости

«Думаю, его переход может быть потерей для российских шахмат. Австрия — это не лучшая страна, в которую он мог уехать. В шахматном смысле они слабые», — цитирует Карпова РИА Новости

Алексеенко занимает 63-е место в рейтинге Международной шахматной федерации. Спортсмен участвовал на турнире претендентов на поединок за мировую шахматную корону в Екатеринбурге (2020) и занял в нём седьмое место.

ФИДЕ отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий не выиграл ни одной партии в командном турнире Global Chess League в Дубае.

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