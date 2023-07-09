Карпов заявил, что переход Алексеенко в Австрию может быть потерей для российских шахмат
- РИА Новости
«Думаю, его переход может быть потерей для российских шахмат. Австрия — это не лучшая страна, в которую он мог уехать. В шахматном смысле они слабые», — цитирует Карпова РИА Новости.
Алексеенко занимает 63-е место в рейтинге Международной шахматной федерации. Спортсмен участвовал на турнире претендентов на поединок за мировую шахматную корону в Екатеринбурге (2020) и занял в нём седьмое место.
ФИДЕ отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.
Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий не выиграл ни одной партии в командном турнире Global Chess League в Дубае.