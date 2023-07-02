Непомнящий не выиграл ни одной из 10 партий на турнире Global Chess League

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не выиграл ни одной партии в командном турнире Global Chess League в Дубае.

Россиянин сыграл десять туров в рапид с контролем времени по 15 минут, потерпев два поражения — от норвежца Магнуса Карлсена и американца Левона Ароняна. Также Непомнящий сыграл восемь партий вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, поляком Яном-Кшиштофом Дудой и индусом Вишванатаном Анандом, а также по разу в очередных играх с Карлсеном и Ароняном.

Непомнящий выступал за команду Balan Alaskan Knights, в итоге занявшую шестое (последнее) место. В её составе россиянин был игроком с самым высоким рейтингом Международной федерации шахмат (FIDE).

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5. Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее сообщалось, что Непомнящий и Карлсен примут участие в Кубке мира FIDE.