Непомнящий и Карлсен сыграют на Кубке мира FIDE с крупнейшим призовым фондом в истории

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен примут участие в Кубке мира Международной шахматной федерации (FIDE).

Как сообщается на сайте организации, в турнире также примут участие американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со, нидерландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, азербайджанцы Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедьяров.

На женском турнире за Россию сыграют Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Кубок мира пройдёт в Баку с 30 июля по 24 августа. Призовой фонд турнира составляет рекордные для шахмат $2,5 млн.

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5. Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о проведении матча за шахматную корону между Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.