Американский судья Сибига признался, что боится обвинений со стороны Месси

Футбольный арбитр из США Роберт Сибига поделился ожиданиями от работы на матчах с участием аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Последнее, чего хочется судье, — испортить игру или позволить футболистам, у которых гораздо меньше таланта и опыта, делать что-то с таким игроками, как Месси. Худшее, что может случиться — Лионель получит повреждение и заявит, что арбитры повлияли на результат. При этом не будет иметь значения, прав он или нет», — приводит слова Сибиги The Athletic.

По окончании сезона-2022/23 36-летний аргентинец покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента и подписал контракт с североамериканским клубом.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» представит Месси 17 июля.