Goal: «Интер Майами» представит Месси 17 июля
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Презентация аргентинца состоится вечером 16 июля (ночью 17 июля по мск), сообщает Goal.
Месси в июне покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. В июле игрок присоединится к «Интер Майами».
В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Также Месси стал чемпионом мира со своей национальной командой. 1 июля Месси подписал контракт с клубом «Интер Майами».
Ранее в США выпустили пиво в честь Месси.