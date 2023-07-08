Goal: «Интер Майами» представит Месси 17 июля

Стала известна дата, когда «Интер Майами» представит болельщикам клуба новичка команды Лионеля Месси.

Презентация аргентинца состоится вечером 16 июля (ночью 17 июля по мск), сообщает Goal.

Месси в июне покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. В июле игрок присоединится к «Интер Майами».

В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Также Месси стал чемпионом мира со своей национальной командой. 1 июля Месси подписал контракт с клубом «Интер Майами».

Ранее в США выпустили пиво в честь Месси.