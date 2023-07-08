Агент Дементьев: уступать никто не будет, КХЛ и НХЛ хотят видеть Федотова в своих рядах

Агент Алексей Дементьев высказался о возможных тяжбах между КХЛ и НХЛ из-за контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

«Не готов сказать, насколько затянутся судебные тяжбы. Также сложно пока ответить на вопрос, пройдёт разбирательство в гражданских судах или CAS. Уступать никто не собирается, ведь обе лиги хотят видеть Федотова в своих рядах. И от того, как завершится спор, зависит будущее в том числе других отечественных хоккеистов, желающих уехать за океан», — отметил агент в интервью RT.

Ранее Дементьев рассказал, чему учит ситуация вокруг голкипера ПХК ЦСКА Ивана Федотова и «Филадельфия Флайерз».