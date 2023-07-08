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Дементьев о ситуации Федотова: необходимо усилить контроль за неаккредитованными агентами

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Агент Алексей Дементьев рассказал, чему учит ситуация вокруг голкипера ПХК ЦСКА Ивана Федотова и «Филадельфия Флайерз».
Дементьев о ситуации Федотова: необходимо усилить контроль за неаккредитованными агентами
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сложившаяся ситуация учит нас одному: необходимо усилить контроль за неаккредитованными агентами, работающими на территории России, и их представителями. Аккредитованные специалисты, тем более входящие в Ассоциацию хоккейных агентов, вряд ли пойдут на нарушение и неисполнение обязательств», — сказал агент в интервью RT.

Ранее Дементьев предположил, чем обернётся возможный конфликт между КХЛ и НХЛ из-за Федотова.

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